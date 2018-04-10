Житель Челябинска зверски убил собаку на берегу реки Миасс

Фото с сайта gorodkirov.ru

Тело животного подростки обнаружили в лесопосадках на Университетской набережной.



Все случилось в понедельник, 9 апреля. Гулявшие на Университетской набережной подростки обнаружили тело собаки породы хаски. Живодер повесил пса на ливневой канализации и снял с него шкуру.



«Живодера, убившего хаски, поймали на месте. Гуляющие вдоль реки Миасс очевидцы преступления вызвали полицейских. Молодой парень спокойно рассказал им, что ему была нужна шкура собаки», — говорится в сообщении в группе «Типичный Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».



Полиция задержала мужчину, убившего собаку.





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Фото с сайта gorodkirov.ru

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