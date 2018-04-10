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Житель Челябинска зверски убил собаку на берегу реки Миасс
10.04.2018 г. 09:42
Фото с сайта gorodkirov.ru
Тело животного подростки обнаружили в лесопосадках на Университетской набережной.
Все случилось в понедельник, 9 апреля. Гулявшие на Университетской набережной подростки обнаружили тело собаки породы хаски. Живодер повесил пса на ливневой канализации и снял с него шкуру.
«Живодера, убившего хаски, поймали на месте. Гуляющие вдоль реки Миасс очевидцы преступления вызвали полицейских. Молодой парень спокойно рассказал им, что ему была нужна шкура собаки», — говорится в сообщении в группе «Типичный Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».
Полиция задержала мужчину, убившего собаку.
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Фото с сайта gorodkirov.ru
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