На месте скандального долгостроя на перекрестке Ленина — Свободы хотят открыть планетарий

Источник: www.znak.com

На площадке возле «Детского мира» планируется построить ТРК с планетарием.



Торгово-развлекательный комплекс будет состоять из семи этажей, четыре из них — подземные. Этажи с минус четвертого до минус второго займет подземная парковка, рассчитанная более чем на 700 мест, пишет Znak.com. На остальных планируют открыть магазины, кинотеатр, фудкорт и другие объекты. Также инвесторы рассматривают вариант появления в здании планетария. Площадь ТРК под названием Fabric составит около 100 тыс. квадратных метров.



Завершить фасадные работы планируют в начале 2020 года. На строительство комплекса, по прогнозам специалистов, уйдет от двух с половиной до трех лет и около 2 млрд 800 млн рублей.



Участок на перекрестке Ленина — Свободы считается проблемным уже несколько лет. В 1998 году его передали компании «Жилтехстрой». На территории были здания бывшей прядильной фабрики и помещение центра народного творчества. Со сносом второго объекта у компании возникли проблемы. «Жилтехстрой» несколько лет не мог получить на это разрешение. В 2016 году суд принял решение о сносе ветхой постройки.





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Источник: www.znak.com

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