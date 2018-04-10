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Учеников школы, где дети массово отравились и упали в обморок, перевели на дистанционное обучение
10.04.2018 г. 08:58
После инцидента учебное заведение в поселке Арсинском Нагайбакского района было закрыто, и теперь дети обучаются дистанционно.
140 детей местной школы получают знания дистанционно, в том числе с помощью конференц-связи, сообщает ТАСС. В ситуации с отравлением сейчас разбирается оперативный штаб, в который вошли представители СК, полиции, прокуратуры, МЧС, местной администрации. Ранее прокуратура района организовала проверку обстоятельств инцидента.
18 человек почувствовали себя плохо 6 апреля на школьной линейке в честь Дня здоровья. Трое детей упали в обморок. Остальные, в том числе трое взрослых, пожаловались на тошноту и головокружение. 12 детей госпитализировали.
Специалисты Роспотребнадзора взяли в школе пробы воды и воздуха, проверили пищеблок. Выяснилось, что все показатели в пределах нормы. Во вторник, 10 апреля, проводятся дополнительные исследования. Результаты должны быть получены в среду.
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Фото с сайта infovoronezh.ru
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