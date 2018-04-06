Областная прокуратура проверяет информацию о попадании вредных веществ в очистные сооружения Кыштыма

Фото с сайта cheladmin.ru

Надзорное ведомство начало проверку после того, как информация об экологическом ЧП стала появляться в СМИ.

Специалисты собрали пробы воды озера Сазоново и направили их на исследование. Сообщается, что сейчас опасности для жителей нет. В ходе проверок будет дана оценка действиям виновных и контролирующих лиц, сообщили в областной прокуратуре.

В канализационные трубы в Кыштыме и Озерске несколько недель назад слили ядовитые стоки, которые затем попали в озеро Сазоново. По некоторым данным, в воде обнаружили хлорсодержащее вещество. Норма была превышена в 430 раз.

Министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко сообщил, что загрязненная вода не прошла через очистные сооружения, поэтому никакой опасности нет.

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Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 06.04.2018 г.»