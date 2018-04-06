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На Южном Урале перед Пасхой резко подорожали куриные яйца
06.04.2018 г. 16:27
Фото с сайта businesspskov.ru
Цены на куриные яйца в начале апреля повысились в два и более раза.
Как сообщил депутат Госдумы Виталий Пашин, в Челябинске цена десятка сейчас доходит до 120 рублей. В Магнитогорске десять яиц стоят 70 рублей, в Бредах — 57 рублей.
«Учитывая ажиотажный спрос, можно прогнозировать скачок цен к субботе. При этом дефицита куриного яйца в области нет. В прошлом году в регионе произведено более 1,5 миллиарда яиц», — заявил Виталий Пашин.
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Фото с сайта businesspskov.ru
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