Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта 52.mchs.gov.ru

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 31 марта по 6 апреля 2018 года.



1. Во всех челябинских ТРК выявили нарушения пожарной безопасности





В МЧС озвучили результаты проверок торговых комплексов на пожарную безопасность. Региональное управление МЧС и прокуратура сформировали реестр из 573 объектов. С 27 марта там проходят проверки.



На данный момент специалисты проверили треть объектов и выявили более 1,7 тыс. нарушений, из них 980 — в 45 ТЦ. В Челябинске проверили 17 торгово-развлекательных комплексов и центров и во всех обнаружили нарушения.

Фото с сайта 52.mchs.gov.ru





Самым опасным был признан ТРК «Куба». Его ждет дополнительная проверка. Минимум нарушений зафиксировали в ТРК «Алмаз» и «Родник». По словам вице-губернатора Олега Климова, там установлены современные системы пожарной безопасности, которые находятся в рабочем состоянии.



Основные нарушения, обнаруженные инспекторами: неработающие автоматические пожарные сигнализации, закрытые или перекрытые эвакуационные выходы и пути.



Губернатор Борис Дубровский провел встречу с руководителями торгово-развлекательных комплексов Челябинска и потребовал устранить все замечания по пожарной безопасности в кратчайший срок.



Массовые проверки торговых комплексов проводят по поручению Генпрокуратуры после трагедии в Кемерове. 25 марта при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.





2. Суд арестовал начальника миграционного контроля ГУ МВД по Челябинской области





Под стражу на два месяца заключен руководитель отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области Владимир Белоносов.

Фото: 74.мвд.рф





Тракторозаводский райсуд отправил полковника полиции в СИЗО до 2 июня. Белоносов хотел ждать приговора под домашним арестом, но ему отказали. Судья посчитал, что на свободе сотрудник МВД может оказать давление на подчиненных и свидетелей по уголовному делу.



По версии следствия, Белоносов в течение восьми лет брал взятки от владельцев «резиновых» квартир. Речь идет об общей сумме в 3 млн 600 тыс. рублей. На заседании суда стало известно, что он получал по 500 рублей за каждого мигранта. Белоносову вменяют преступления, которые он совершал в период с 2008 по 2016 годы, когда работал в УФМС Калининского района.





3. «Трактор» завершил выступления в плей-офф и получит бронзу





В четвертом матче финала Восточной конференции КХЛ челябинская команда уступила «Ак Барсу». Счет в серии составил 0:4 в пользу казанского клуба.



По регламенту Континентальной хоккейной лиги, челябинцы получат бронзовые медали. Как сообщили в отделе информации и PR «Трактора», хоккейный клуб повторил достижения сезонов 1976/1977, 1992/1993, 1993/1994 и 2011/2012.



В этом сезоне «Трактор» отпраздновал 70-летие, одержал 41 победу и забил 171 гол.

Фото: hctraktor.org





Известно, что команду покинет вратарь Павел Францоуз. После игры с «Ак Барсом» он попрощался с болельщиками, поклонившись каждой трибуне. «У Павла есть желание попробовать себя в НХЛ, желаю ему пробиться и закрепиться там, у него все для этого есть», — сообщил главный тренер «черно-белых» Анвар Гатиятулин.





4. Коммунальщики в центре Челябинска закрасили серой краской птицу, нарисованную на деньги горожан





Рисунок птицы на перекрестке улиц Труда и Красной нанесли на ржавый трансформаторный ящик осенью 2017 года в рамках проекта движения «Челябинский урбанист». Тогда же художники разрисовали еще 17 электрощитков в Челябинске. Деньги на реализацию проекта собирали неравнодушные горожане. В начале апреля неизвестные закрасили арт-объект рядом с ДС «Юность». Урбанист Лев Владов считает, что это сделали коммунальщики, которые получили задание привести центр города в порядок к чемпионату мира по танцам.



«Мы приняли решение его закрасить вновь, изобразим там птицу, восставшую из пепла серости. Уверен, что это никто не хотел делать специально, но очевидно, такое указание было дано рабочим, которые не разбираются, что нужно оставить, а что — нет», — рассказал Лев Владов.

Фото: Челябинский урбанист / vk.com



5. В Челябинске бездомный нашел в мусорном баке документы и вернул их владельцу





Бродяга искал еду в контейнере с отходами и обнаружил там папку, в которой было направление на операцию для молодого человека.



В папке находились паспорт, СНИЛС, страховой полис, выписки анализов и направление на плановую операцию на сердце. Нашедший все это мужчина посмотрел в документах адрес и принес их домой к человеку, которому они принадлежат. Дверь открыла мать парня. Женщина в знак благодарности собрала для бродяги продукты и отдала все деньги, которые были в кошельке.



Как сообщает Znak.com, до этого молодого человека обокрали на улице, забрали деньги, телефон и сумку с документами. От документов грабители избавились, выбросив в мусорный бак.

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