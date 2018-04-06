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Коммунальщики в центре Челябинска закрасили серой краской птицу, нарисованную на деньги горожан
06.04.2018 г. 14:27
В центре Челябинска во время подготовки к чемпионату мира по танцам арт-объект скрыли серой краской.
Рисунок птицы на перекрестке улиц Труда и Красной нанесли на ржавый трансформаторный ящик осенью 2017 года в рамках проекта движения «Челябинский урбанист». Тогда же художники разрисовали еще 17 электрощитков в Челябинске. Деньги на реализацию проекта собирали неравнодушные горожане. В начале апреля неизвестные закрасили арт-объект рядом с ДС «Юность». Урбанист Лев Владов считает, что это сделали коммунальщики, которые получили задание привести центр города в порядок к чемпионату мира по танцам.
«Мы приняли решение его закрасить вновь, изобразим там птицу, восставшую из пепла серости. Уверен, что это никто не хотел делать специально, но очевидно, такое указание было дано рабочим, которые не разбираются, что нужно оставить, а что — нет», — рассказал Лев Владов.
Фото: Челябинский урбанист / vk.com
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