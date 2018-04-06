- +4 ... +6 C°
- 0 ... +2 C°
- 57.8332р. + 0.2536
- 70.7069р. + 0.1143
В канализационные трубы в Кыштыме и Озерске слили ядовитое вещество
06.04.2018 г. 13:53
В местное озеро Сазоново попало опасное вещество, есть версия, что это мог быть хлор.
Одна из кыштымских организаций загрязнила канализацию и водоем. К расследованию инцидента подключилась прокуратура. Власти провели экстренные совещания. Сообщается, что мэрию Кыштыма о ситуации проинформировали еще 29 марта, а в Озерске о ЧП узнали только в пятницу, 6 апреля. По некоторым данным, в воде было обнаружено хлорсодержащее вещество. Речь идет о превышении нормы в 430 раз.
Министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко сообщил, что загрязненная вода не прошла через очистные сооружения.
«Самому Кыштыму никакой опасности в плане питьевой воды не угрожает. Мы получили информацию от властей Кыштыма и руководства водоканала. Что касается Озерска, то там дополнительно проводятся исследования. Но, по предварительным данным, хлор в воде питьевой не обнаружен», — сообщил Евгений Савченко.
По предварительной информации, виновником инцидента стала исправительная колония, которая сбросила вредные стоки в канализацию.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта ruffnews.ru
- 06.04.2018 г. Областная прокуратура проверяет информацию о попадании вредных веществ в очистные сооружения Кыштыма
- 29.11.2017 г. Суд в Челябинске начал слушания по делу о приостановке на 90 суток работы ЧМК из-за слива ртути
- 17.11.2017 г. Челябинский завод на протяжении года сливал в реку сточные воды с экстремальным содержанием ртути
- 01.09.2017 г. В Аргаяше нашли фекальную реку, которая отравила озеро
- 31.05.2017 г. Экологи обнаружили фекальный ручей неподалеку от пляжа на Первом озере