В канализационные трубы в Кыштыме и Озерске слили ядовитое вещество

Фото с сайта ruffnews.ru

В местное озеро Сазоново попало опасное вещество, есть версия, что это мог быть хлор.

Одна из кыштымских организаций загрязнила канализацию и водоем. К расследованию инцидента подключилась прокуратура. Власти провели экстренные совещания. Сообщается, что мэрию Кыштыма о ситуации проинформировали еще 29 марта, а в Озерске о ЧП узнали только в пятницу, 6 апреля. По некоторым данным, в воде было обнаружено хлорсодержащее вещество. Речь идет о превышении нормы в 430 раз.

Министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко сообщил, что загрязненная вода не прошла через очистные сооружения.

«Самому Кыштыму никакой опасности в плане питьевой воды не угрожает. Мы получили информацию от властей Кыштыма и руководства водоканала. Что касается Озерска, то там дополнительно проводятся исследования. Но, по предварительным данным, хлор в воде питьевой не обнаружен», — сообщил Евгений Савченко.

По предварительной информации, виновником инцидента стала исправительная колония, которая сбросила вредные стоки в канализацию.

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Фото с сайта ruffnews.ru

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