Несмотря на то, что правила дорожного движения категорично требуют пристегиваться ремнями безопасности, споры о необходимости ремней не утихают

Фото с сайта penza-post.ru

Есть, например, мнение, что на низкой скорости можно не пристегиваться. Да, при движении около 30 км/ч в случае аварии человек, скорее всего, не погибнет, однако точно получит тяжелые травмы. А если это ДТП со встречным автомобилем, который ехал с такой же скоростью? Суммируем 30 и 30, получаем 60 км/ч.

Известно, что при лобовом столкновении уже на скорости в 50 км/ч вес человека увеличивается до трех тонн. Это значит, что не пристегнутый водитель или пассажир на переднем сидении разобьет головой лобовое стекло и с большой вероятностью погибнет. А если скорость выше, он просто вылетит из машины, как это произошло в марте в Челябинске при ДТП на улице героев Танкограда. Тогда при столкновении Renault и Mercedes погибли четыре человека. По словам заместителя начальника городского управления ГИБДД Алексея Горшкова, все они были не пристегнуты.

«Там просто людей раскидало по проезжей части. Приходишь к выводу, что, скорее всего, были не пристегнуты, потому что ремни в любом случае сдерживают, какой бы силы удар ни был. А тут просто людей из машин выбросило, и тела были по всей проезжей части. Неприятное зрелище. Это говорит о том, что, может быть, и выжил бы кто-то из участников ДТП, будь он пристегнут ремнем безопасности. Особенно грешат пассажиры, которые на заднем сидении находятся. Зачастую такое видишь, особенно если это такси. А таких случаев полно: пассажиры не пристегиваются. Сотрудники ГИБДД останавливают и наказывают водителя. Я считаю, что это правильно. Такие моменты могут спасти жизнь людям», — отметил Алексей Горшков.

Алексей Горшков также привел в пример жуткую аварию, которая произошла в Тракторозаводском районе несколько лет назад. На перекрестке улиц Горького и Первой Пятилетки такси попало в ДТП. На заднем сидении ехала пожилые супруги с внуком. Ребенок находился на руках у бабушки, после удара он вылетел из машины и погиб.

«А если бы ребенок находился в детском удерживающем устройстве или хотя бы был пристегнут ремнем безопасности, вряд ли такая трагедия случилась бы. А еще сам пассажир, когда не пристегнут и еще держит ребенка, по инерции своим телом может раздавить. Это у нас в прошлом году такое ДТП было. Девушка ехала домой в машине на заднем сидении с ребенком. После удара она своим весом и телом раздавила его. Многие думают, что для ребенка безопаснее в автомобиле быть на руках у родителя. Если вы так считаете и категорически пренебрегаете правилами дорожного движения, вы хотя бы сами себя пристегните, чтобы в случае чего ребенка не придавить своим телом», — сказал Алексей Горшков.

Статистика говорит, что 70% спасенных при ДТП жизней — это результат соблюдения правила об использовании ремней безопасности. Так что пристегивайтесь!

Фото с сайта penza-post.ru

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