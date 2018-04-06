В выходные Борис Дубровский планирует проехать по Челябинску и проверить, как идет подготовка к саммиту ШОС

Фото с сайта gubernator74.ru

В субботу, 7 апреля, губернатор намерен посетить несколько объектов, в том числе оценить состояние дорог.

Глава региона осмотрит развязки, дороги, гостиницы, недострои, а также площадки под объекты, в которых пройдут международные мероприятия, пишет Znak.com.

Утром в субботу губернатор посетит участок на пересечении улицы Свободы и проспекта Ленина. Там Борис Дубровский обсудит с владельцем земли будущее территории, огороженной забором. Также губернатор в рамках объезда посетит площадки большого и малого конгресс-холлов.

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Фото с сайта gubernator74.ru

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