Челябинская область испытывает нехватку мужчин

Фото с сайта pravmin74.ru

Разница между численностью женщин и мужчин на Южном Урале составляет около 300 тыс. человек.

Об этом сообщает Челябинскстат. По данным на 1 января 2018 года, в области проживает 1 млн 894 тыс. женщин и 1 млн 600 тыс. мужчин. Разница составляет около 294 тыс. человек. В 2000 году она была равна 249 тыс. человек. Тогда на каждую тысячу мужчин приходилось 1 тыс. 146 женщин. Сейчас этот показатель равен 1 тыс. 184 женщин.

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Фото с сайта pravmin74.ru

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