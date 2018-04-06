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Челябинская область испытывает нехватку мужчин
06.04.2018 г. 13:12
Фото с сайта pravmin74.ru
Разница между численностью женщин и мужчин на Южном Урале составляет около 300 тыс. человек.
Об этом сообщает Челябинскстат. По данным на 1 января 2018 года, в области проживает 1 млн 894 тыс. женщин и 1 млн 600 тыс. мужчин. Разница составляет около 294 тыс. человек. В 2000 году она была равна 249 тыс. человек. Тогда на каждую тысячу мужчин приходилось 1 тыс. 146 женщин. Сейчас этот показатель равен 1 тыс. 184 женщин.
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Фото с сайта pravmin74.ru
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