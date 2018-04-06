Челябинск
- +4 ... +6 C°
- 0 ... +2 C°
- 57.8332р. + 0.2536
- 70.7069р. + 0.1143
Разбор полетов
Челябинец продает в интернете обломок метеорита за 900 тыс. рублей
06.04.2018 г. 12:59
Челябинец в интернете сообщил о продаже второго по величине осколка метеорита за 900 тыс. рублей.
Объявление мужчина разместил на сайте «Юла». Он предлагает приобрести большой обломок метеорита, который в 2013 году упал в озеро Чебаркуль. У товара есть сертификат авторитетной организации, пишет продавец. По его словам, этот осколок — второй по величине после камня, размещенного в историческом музее.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 20.03.2018 г. В небе над Челябинском ночью были странные ярко-голубые вспышки
- 15.02.2018 г. Вероятность падения на Землю метеорита, подобного челябинскому, очень мала
- 15.02.2018 г. Челябинцам сегодня разрешили прикоснуться к фрагменту метеорита
- 14.02.2018 г. Челябинцам не советуют прикасаться к метеориту
- 13.02.2018 г. В честь пятилетия со дня падения метеорита челябинцам разрешат прикоснуться фрагменту