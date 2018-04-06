Челябинец продает в интернете обломок метеорита за 900 тыс. рублей

Челябинец в интернете сообщил о продаже второго по величине осколка метеорита за 900 тыс. рублей.

Объявление мужчина разместил на сайте «Юла». Он предлагает приобрести большой обломок метеорита, который в 2013 году упал в озеро Чебаркуль. У товара есть сертификат авторитетной организации, пишет продавец. По его словам, этот осколок — второй по величине после камня, размещенного в историческом музее.

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