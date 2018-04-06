В Челябинской области создан штаб по контролю за субботниками

Фото с сайта ptzgovorit.ru

Контролировать и анализировать уборку территорий Южного Урала будет специальный штаб.

В него вошли руководители областных министерств строительства и инфраструктуры, культуры, образования, дорожного хозяйства и транспорта, здравоохранения. Штаб создан по распоряжению губернатора Бориса Дубровского. Начальники ведомств будут контролировать и анализировать работы по уборке территорий, чтобы до 15 мая представить отчет с обобщенной информацией.

Субботники на Южном Урале пройдут с 12 апреля по 5 мая. К санитарной очистке территорий планируют привлечь трудовые коллективы, управляющие компании, студентов и школьников.

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Фото с сайта ptzgovorit.ru

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