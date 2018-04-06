На дорогах Челябинской области введут весенние ограничения для большегрузов

Фото с сайта slavyansk.today

Фурам запретят ездить по трассам регионального и межмуниципального значения с 16 апреля. Приказ о введении ограничения подписал глава областного министерства дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Микулик.

Движение фур с нагрузкой на ось более шести тонн по региональным и межмуниципальным дорогам запретят с 16 апреля. Ограничения продлятся до полного просыхания земляного полотна, но не более 30 суток. Приказ не распространяется на пассажирские автобусы, перевозки международных грузов, продуктов питания, почты. Также ограничения не действуют на объездных дорогах Челябинск — Вахрушево и Копейск — Долгодеревенское.

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Фото с сайта slavyansk.today

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