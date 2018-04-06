В Челябинске обрушился забор бывшего автомобильного училища

Фото: Илья Бархатов / 74.ru

Три секции забора обвалились на глазах у очевидцев.

ЧП произошло утром в пятницу, 6 апреля, в бывшем автомобильном училище, где сейчас находится филиал Омского учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы. «Рухнула часть забора автомобильного училища, скоро солдатики разбегутся», — цитирует очевидцев 74.ru.

Один из челябинцев рассказал изданию, что переходил дорогу и в этот момент увидел, как упали три секции кирпичного ограждения. Возле забора нет тротуара, поэтому никто не пострадал. Очевидцы предполагают, что разрушение произошло из-за сырости. Сейчас курсанты разбирают завалы.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото: Илья Бархатов / 74.ru

Все новости за 06.04.2018 г.»