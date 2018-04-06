Челябинская область вошла в список регионов со слабой социально-политической устойчивостью

Фото с сайта cheladmin.ru

Фонд «Петербургская политика» включил Челябинскую область в перечень 15 субъектов со слабой устойчивостью.

Рейтинг Южного Урала в марте 2018 года составил 4,9 балла. На место в списке повлияли такие негативные события, как аресты главного инженера МУП «ЧКТС» Юрия Карпусенко и бывшего чиновника администрации Миасса Дениса Перевалова, условный приговор экс-министру социальных отношений Олегу Бехтереву за растрату 38 млн рублей из бюджета области. Также на позиции региона в рейтинге сказались обращение экоактивистов к Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию со строительством Томинского ГОКа, отказ мэрии Челябинска в проведении митинга против мусорного полигона в Полетаево.

Среди положительных событий, которые отметили эксперты, — сообщение Владимира Путина о проведении саммита ШОС в Челябинске в 2020 году. По данным фонда «Петербургская политика», самую слабую устойчивость зафиксировали в Новосибирской области, Забайкальском крае и Дагестане. Среди регионов с максимальной устойчивостью лидерами стали Чукотка, Томская область и Мордовия.

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Фото с сайта cheladmin.ru

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