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Челябинская область вошла в список регионов со слабой социально-политической устойчивостью
06.04.2018 г. 12:23
Фонд «Петербургская политика» включил Челябинскую область в перечень 15 субъектов со слабой устойчивостью.
Рейтинг Южного Урала в марте 2018 года составил 4,9 балла. На место в списке повлияли такие негативные события, как аресты главного инженера МУП «ЧКТС» Юрия Карпусенко и бывшего чиновника администрации Миасса Дениса Перевалова, условный приговор экс-министру социальных отношений Олегу Бехтереву за растрату 38 млн рублей из бюджета области. Также на позиции региона в рейтинге сказались обращение экоактивистов к Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию со строительством Томинского ГОКа, отказ мэрии Челябинска в проведении митинга против мусорного полигона в Полетаево.
Среди положительных событий, которые отметили эксперты, — сообщение Владимира Путина о проведении саммита ШОС в Челябинске в 2020 году. По данным фонда «Петербургская политика», самую слабую устойчивость зафиксировали в Новосибирской области, Забайкальском крае и Дагестане. Среди регионов с максимальной устойчивостью лидерами стали Чукотка, Томская область и Мордовия.
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Фото с сайта cheladmin.ru
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