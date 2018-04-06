Челябинск
- +4 ... +6 C°
- 0 ... +2 C°
- 57.8332р. + 0.2536
- 70.7069р. + 0.1143
Разбор полетов
В Челябинске неизвестный обстрелял из ружья салон сотовой связи и забрал 200 тыс. рублей
06.04.2018 г. 12:21
Мужчина в маске ворвался в «Связной» в Калининском районе.
Инцидент произошел днем в четверг, 5 апреля, в магазине на пересечении улицы Горького и проспекта Победы. Неизвестный ворвался в торговый зал, несколько раз выстрелил из ружья в потолок и потребовал отдать деньги. Мужчина забрал из кассы 200 тыс. рублей и скрылся.
Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. В настоящее время полицейские разыскивают грабителя.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 09.02.2018 г. Бездомный в Челябинске ограбил микрофинансовую организацию
- 05.02.2018 г. В Челябинской области четверых мужчин будут судить за похищение коров на миллион рублей
- 01.02.2018 г. Трое жителей Челябинской области украли у сотовых операторов и сдали в металлолом батареи на 2,5 млн рублей
- 26.01.2018 г. Экс-полицейский Челябинской области попался на краже скидочных фишек в магазине
- 21.01.2018 г. В Челябинске на улице раздели и ограбили мужчину