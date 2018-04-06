В Челябинске неизвестный обстрелял из ружья салон сотовой связи и забрал 200 тыс. рублей

Мужчина в маске ворвался в «Связной» в Калининском районе.

Инцидент произошел днем в четверг, 5 апреля, в магазине на пересечении улицы Горького и проспекта Победы. Неизвестный ворвался в торговый зал, несколько раз выстрелил из ружья в потолок и потребовал отдать деньги. Мужчина забрал из кассы 200 тыс. рублей и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. В настоящее время полицейские разыскивают грабителя.

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