Группа «Ариэль» выступит на гала-концерте фестиваля «Весенний beat» в новом составе

Ариэль. Фото: Ксения Преображенская

Гала-концерт фестиваля «Весенний beat» состоится в Челябинске в воскресенье, 8 апреля.

Артисты выйдут на сцену концертного зала имени Прокофьева. Группа «Ариэль» будет выступать во втором отделении после молодого музыканта Эдуарда Риккера и американской певицы Рене Мари, сообщил художественный руководитель международного фестиваля «Весенний beat» Виктор Риккер.

«Второе отделение начинает Эдуард Риккер, после этого выступает американская певица Рене Мари с инструментальным трио из Америки, и заканчивает наш любимый «Ариэль» в своем новом качестве, то есть они будут в полном составе, а также с живыми инструментами. Главное событие — Борис Федорович Каплун будет играть на барабанах наконец-то. Этого мы все ждали», — рассказал Виктор Риккер.

Также в гала-концерте примут участие трио Алекса Нахимовского, блюзмен Тимо Гросс из Германии, кантри-группа Della Mae из США, Новый художественный ансамбль Льва Гутовского, биг-бэнд заслуженного артиста России Станислава Бережнова. Музыканты и певцы исполнят рок-хиты 60-70-х годов в джазовой, блюзовой, эстрадной и рок-аранжировках.

Также на концерте будут звучать авторские песни и вариации на темы популярных мелодий The Beatles. Специальный гость фестиваля — челябинский хор «Тутти», лауреат «Весенней beat-вы детских хоров».

Гала-концерт будет проходить 8 апреля, начнется в 18:00. В 17:20 в фойе концертного зала зрителей будет встречать «Передвижной оркестр майора Брауна» — экспериментальный перформанс от Нового художественного ансамбля Льва Гутовского. Онлайн-трансляцию мероприятия смотрите на youtube-канале «31 канал Челябинск».

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Ариэль. Фото: Ксения Преображенская

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