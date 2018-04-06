На дорогах Челябинска ГИБДД сегодня ловит пьяных водителей

Фото с сайта chaikovskie.ru

Наряды ДПС дежурят на дорогах Челбяинска с целью выявления людей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии.

Акция «Нетрезвый водитель» проходит в пятницу, 6 апреля. На дорогах города дежурят сотрудники ГИБДД, которые останавливают автомобили для проверки водителей на состояние опьянения. Как сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД, проведение мероприятие необходимо для того, чтобы предотвратить аварии, которые часто происходят по вине нетрезвых водителей.

С начала 2018 года в Челябинске зарегистрировано 28 таких ДТП. В одном из них погиб человек. С января инспекторы выявили более 1300 водителей, которые сели за руль пьяными.

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Фото с сайта chaikovskie.ru

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