Жители Челябинска и области смогут проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны

Источник: кдгр.рф

В преддверии Дня Победы состоится международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны».

Проверка знаний запланирована на 21 апреля. Участником сможет стать любой желающий. Тестирование будет проходить на специально организованных площадках в вузах, музеях, школах, библиотеках, а также в режиме онлайн на сайте проекта «Каждый день горжусь Россией».



Сдающим экзамен нужно будет за 30 минут справиться с 30 заданиями. Вопросы будут касаться военных событий, военачальников, партизанского движения, культуры и жизни в тылу.

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