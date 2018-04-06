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Жители Челябинска и области смогут проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны
06.04.2018 г. 09:27
Источник: кдгр.рф
В преддверии Дня Победы состоится международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны».
Проверка знаний запланирована на 21 апреля. Участником сможет стать любой желающий. Тестирование будет проходить на специально организованных площадках в вузах, музеях, школах, библиотеках, а также в режиме онлайн на сайте проекта «Каждый день горжусь Россией».
Сдающим экзамен нужно будет за 30 минут справиться с 30 заданиями. Вопросы будут касаться военных событий, военачальников, партизанского движения, культуры и жизни в тылу.
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