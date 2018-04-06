Больше половины челябинцев считают состояние водоемов в городе близким к катастрофическому

Фото с сайта cheladmin.ru

Социологи челябинского филиала Президентской академии в ходе опроса выяснили, как жители оценивают ситуацию с водными ресурсами.



В целом благополучной ситуацию назвали только 1,6% респондентов. Как «скорее благополучную» ее охарактеризовал каждый десятый. Большинство опрошенных заявили, что состояние водоемов в Челябинске неблагополучное. При этом 51,8% склонны считать, что ситуация близка к катастрофической.

Что касается распределения мнений по районам, то о плохом состоянии чаще говорят жители Ленинского, Центрального и Советского. Социологи прокомментировали результаты исследования.

«Видимо, это тот случай, когда данные опроса отражают реальную картину, поскольку экспертами практически единогласно признается необходимость безотлагательных и конкретных масштабных действий по осуществлению более бережного, рационального использования и обеспечению сохранности водных ресурсов Челябинска и Челябинской области», — говорится в пояснении к данным опроса.

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Фото с сайта cheladmin.ru

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