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Больше половины челябинцев считают состояние водоемов в городе близким к катастрофическому
06.04.2018 г. 09:15
Социологи челябинского филиала Президентской академии в ходе опроса выяснили, как жители оценивают ситуацию с водными ресурсами.
В целом благополучной ситуацию назвали только 1,6% респондентов. Как «скорее благополучную» ее охарактеризовал каждый десятый. Большинство опрошенных заявили, что состояние водоемов в Челябинске неблагополучное. При этом 51,8% склонны считать, что ситуация близка к катастрофической.
Что касается распределения мнений по районам, то о плохом состоянии чаще говорят жители Ленинского, Центрального и Советского. Социологи прокомментировали результаты исследования.
«Видимо, это тот случай, когда данные опроса отражают реальную картину, поскольку экспертами практически единогласно признается необходимость безотлагательных и конкретных масштабных действий по осуществлению более бережного, рационального использования и обеспечению сохранности водных ресурсов Челябинска и Челябинской области», — говорится в пояснении к данным опроса.
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Фото с сайта cheladmin.ru
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