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В Челябинске будут судить предпринимателя, у которого изъяли поддельный алкоголь на 27 млн рублей
06.04.2018 г. 08:58
Фото: Управление МВД по Челябинску
Завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, у которого нашли 9 тыс. бутылок контрафактного алкоголя общей стоимостью более 27 млн рублей.
50-летний мужчина торговал продукцией на рынках Советского района. Полицейские изъяли у челябинца 9 тыс. бутылок алкоголя с поддельными акцизными марками и жидкостью, не соответствующей ГОСТу. Ущерб составил более 27 млн рублей. Челябинцу грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в управлении МВД по Челябинску. Ждать суда мужчина будет под подпиской о невыезде.
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