На копейском машзаводе работу литейного цеха приостановили за загрязнение воздуха

Фото с сайта vesti-omsk.ru

Суд постановил на три месяца запретить использовать оборудование литейного цеха Копейского машиностроительного завода.

На предприятие, загрязняющее воздух, пожаловался Росприроднадзор. Ведомство в декабре 2017 года провело внеплановую проверку и выявило факты нарушения природноохранного законодательства. Предприятию выписали штраф в размере 254 тыс. рублей. Кроме того, Копейский городской суд потребовал приостановить работу электродуговой шеститонной печи предприятия на 90 суток.

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Фото с сайта vesti-omsk.ru

Все новости за 06.04.2018 г.»