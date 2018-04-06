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На копейском машзаводе работу литейного цеха приостановили за загрязнение воздуха
06.04.2018 г. 08:52
Фото с сайта vesti-omsk.ru
Суд постановил на три месяца запретить использовать оборудование литейного цеха Копейского машиностроительного завода.
На предприятие, загрязняющее воздух, пожаловался Росприроднадзор. Ведомство в декабре 2017 года провело внеплановую проверку и выявило факты нарушения природноохранного законодательства. Предприятию выписали штраф в размере 254 тыс. рублей. Кроме того, Копейский городской суд потребовал приостановить работу электродуговой шеститонной печи предприятия на 90 суток.
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Фото с сайта vesti-omsk.ru
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