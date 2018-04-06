Персонально ваш. Бывший первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Тимашов

Фото с сайта www.missiya.info

Гостем программы «Персонально ваш» на «Челябинском эхе» в пятницу, 6 апреля, станет бывший первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Тимашов. Мы говорим о власти и о жизни после власти; о коррупции и о том, можно ли ее вообще победить; о том, как не потерять себя в стремительно меняющемся мире.

Трансляции в Facebook и «ВКонтакте». Присоединяйтесь к разговору в 18:05. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.

Фото с сайта www.missiya.info

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