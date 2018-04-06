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Разбор полетов
Губернатор поставил задачу к июлю закрыть челябинскую свалку, но выполнимо ли это поручение?
06.04.2018 г. 08:39
Фото с сайта gubernator74.ru
Куда повезут отходы из мегаполиса и не создаст ли это предпосылки к повторению на Южном Урале подмосковных «мусорных бунтов»? Разбираем тему с экспертами в программе «Разбор полетов» на «Челябинском эхе» и «31 канале».
Гости в студии: экоактивист Дмитрий Закарлюкин, руководитель группы экомониторинга ОНФ в Челябинской области Виталий Вороной и председатель движения «Экочел» Михаил Цветков.
Трансляции в Facebook и «ВКонтакте». Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.
Фото с сайта gubernator74.ru
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