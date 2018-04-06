В 12 городах и районах Челябинской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

Фото с сайта www.bashinform.ru

Количество людей с простудой на Южном Урале увеличивается среди взрослых и детей до шести лет.



В целом ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе оценивается как предэпидемическая. Среди взрослых рост отмечен небольшой — на 2%, среди детей до шести лет — на 7%. А вот среди детей 7–14 лет наблюдается снижение почти на треть. Причиной этого стали школьные каникулы.



По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ имеет смешанную этиологию с циркуляцией вирусов гриппа А H1N1/pdm2009, А H3N2 и В, парагриппа, респираторно-синцитиальной и аденовирусной инфекции.

Карантинные мероприятия продолжаются в Саткинском, Каслинском, Катав-Ивановском районах, в Миассе, Златоусте и ряде других территорий, сообщили в управлении Роспотребнадзора.

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Фото с сайта www.bashinform.ru

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