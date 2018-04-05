Двери подъездов в Челябинске теперь можно открывать с помощью мобильных телефонов

Многоэтажки в Челябинске оснащают «электронными консьержами».

«Умные» домофоны, работу которых сейчас тестируют, позволяют открыть двери подъезда, набрав специальный номер на мобильном телефоне. Система среагирует на вызов, и электромагнитный замок откроется. Новшество будет удобным не только для жильцов квартир, но и для сотрудников экстренных служб, таких, как скорая, пожарная охрана и полиция.

Технологию разработали в Челябинске, идея и реализация принадлежат компании «Факториал». При этом на рынке есть аналогичные предложения. Ряд компаний предлагают открывать электрический замок с помощью приложения. Но в этом случае нет гарантии безопасности, говорит гендиректор компании «Факториал» Андрей Коновалов.

«В нашем случае обеспечивается, скажем так, полная идентификация нашего абонента и гарантия того, что доступ к подъеду получит только житель этого подъезда», — прокомментировал Андрей Коновалов.

Видео: 31 канал Челябинск / youtube.com

Также разработка позволяет использовать динамик домофона для оповещения в случае ЧС. И, конечно, возможности системы оценят работники медицинских и аварийных бригад. По словам врача скорой помощи Людмилы Бобышевой, проблемы с доступом в подъезды возникают довольно часто, особенно ночью.

«Приходится перезванивать диспетчеру, чтобы диспетчер позвонил по тому номеру, по которому вызывали — на это все уходит время», — отметила Людмила Бобышева.

По этой же причине технологией заинтересовались и управляющие компании Челябинска. Коммунальщики уверены, что новая система полезна и удобна для сантехников, слесарей и аварийных бригад, которые обслуживают многоэтажки.

Специалисты уже подготовили к установке тестовую партию «умных» домофонов. Компания «Факториал» планирует модернизировать свои домофоны до конца 2018 года.

Источник: 31tv.ru

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