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В Челябинске более чем в 20 магазинах «Красное&Белое» перестанут продавать сигареты
05.04.2018 г. 15:58
Фото с сайта www.vladtime.ru
Челябинское УФАС потребовало запретить продажу табачной продукции в 23 магазинах «Красное&Белое».
Компания-конкурент сообщила антимонопольщикам, что более 170 торговых точек известной сети продают сигареты, но при этом располагаются на расстоянии менее 100 метров от школ и детсадов.
Челябинское УФАС выдало 23 магазинам предупреждения. Организации должны будут убрать табачную продукцию из продажи до 30 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.
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Фото с сайта www.vladtime.ru
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