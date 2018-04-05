В Челябинске более чем в 20 магазинах «Красное&Белое» перестанут продавать сигареты

Фото с сайта www.vladtime.ru

Челябинское УФАС потребовало запретить продажу табачной продукции в 23 магазинах «Красное&Белое».

Компания-конкурент сообщила антимонопольщикам, что более 170 торговых точек известной сети продают сигареты, но при этом располагаются на расстоянии менее 100 метров от школ и детсадов.

Челябинское УФАС выдало 23 магазинам предупреждения. Организации должны будут убрать табачную продукцию из продажи до 30 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Фото с сайта www.vladtime.ru

Все новости за 05.04.2018 г.»