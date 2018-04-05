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В Челябинске женщина обнаружила перья в купленной на рынке ветчине «Аппетитной»
05.04.2018 г. 15:51
Фото с сайта 31tv.ru
Жительница Челябинска нашла в ветчине, которую купила на рынке в Советском районе, целые куриные перья.
Женщина снова пришла в торговую точку, чтобы вернуть товар. Продавец ответила, что «можно перья убрать и есть нормально». Покупательница потребовала вернуть деньги и написала в книгу жалоб. Позже женщина обратилась с заявлением в Роспотребнадзор, пишет 31tv.ru.
Фото с сайта 31tv.ru
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