В Челябинске женщина обнаружила перья в купленной на рынке ветчине «Аппетитной»

Фото с сайта 31tv.ru

Жительница Челябинска нашла в ветчине, которую купила на рынке в Советском районе, целые куриные перья.

Женщина снова пришла в торговую точку, чтобы вернуть товар. Продавец ответила, что «можно перья убрать и есть нормально». Покупательница потребовала вернуть деньги и написала в книгу жалоб. Позже женщина обратилась с заявлением в Роспотребнадзор, пишет 31tv.ru.

Фото с сайта 31tv.ru

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