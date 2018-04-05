В Челябинске экоактивисты сняли на видео пожары на городской свалке

Челябинцы пробрались на городскую свалку, где обнаружили несколько возгораний.



Активисты движения «Экочел» сняли на видео прогулку по полигону и выложили ролик в своей группе в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, что на свалке есть несколько очагов возгораний. По словам экоактивистов, мусор горит ежедневно, а дым от пожаров составляет около 20% от всех городских выбросов.



Также представителей движения возмутили свободный вход на полигон и отсутствие охраны. Кроме того, челябинцы обратили внимание на мусор, который незаконно вываливают вокруг свалки. Активисты требуют ускорить процесс закрытия и рекультивации свалки. Губернатор ранее поручил прекратить работу полигона до 1 июля.





Видео: НКО Экочел / vk.com

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