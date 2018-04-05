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Лоси в нацпарке «Зюраткуль» будут передавать GPS-сигналы
05.04.2018 г. 15:52
На лосей в национальном парке «Зюраткуль» будут надевать специальные ошейники с GPS-маячками перед тем, как выпустить на волю.
Это поможет зоологам отслеживать передвижения животных и защитить их от браконьеров. Маячки будут передавать сигнал о местонахождении лосей каждые два часа. Координаты можно будет оследить по компьютеру или телефону. По словам сотрудников лосиной фермы «Сохатка», ошейники не стесняют движений и не доставляют животным дискомфорта.
Новые устройства надели на лосей около месяца назад. Ошейники получили четверо 10-месячных животных, которых в ближайшее время планируют выпустить на волю. Согласно данным зимнего учета, на территории нацпарка «Зюраткуль» обитает около 300 лосей.
Фотографии предоставлены пресс-службой министерства культуры Челябинской области
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