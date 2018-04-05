Лоси в нацпарке «Зюраткуль» будут передавать GPS-сигналы

На лосей в национальном парке «Зюраткуль» будут надевать специальные ошейники с GPS-маячками перед тем, как выпустить на волю.

Это поможет зоологам отслеживать передвижения животных и защитить их от браконьеров. Маячки будут передавать сигнал о местонахождении лосей каждые два часа. Координаты можно будет оследить по компьютеру или телефону. По словам сотрудников лосиной фермы «Сохатка», ошейники не стесняют движений и не доставляют животным дискомфорта.

Новые устройства надели на лосей около месяца назад. Ошейники получили четверо 10-месячных животных, которых в ближайшее время планируют выпустить на волю. Согласно данным зимнего учета, на территории нацпарка «Зюраткуль» обитает около 300 лосей.

Фотографии предоставлены пресс-службой министерства культуры Челябинской области

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 05.04.2018 г.»