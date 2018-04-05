Из кранов в квартирах челябинцев польется кипяток

Фото с сайта devyatka.ru

«Уральская теплосетевая компания» проведет испытания тепловых сетей в городе.



Воду в трубах будут нагревать до 130 градусов. Испытания на максимальную температуру теплоносителя проведут, чтобы выявить дефекты в теплосетевой инфраструктуре города.



Жителям напоминают, что в период проверки нужно быть бдительными в зоне теплотрасс и подтопляемых участков. Нельзя приближаться к месту возможного парения. В случае неисправности внутридомовых теплообменников в кранах возможно появление горячей воды сверхнормативной температуры.



10 апреля испытания будут проходить на сетях в Ленинском и Советском районах, 12-го — в Центральном. 19 апреля кипяток пустят в трубы в Металлургическом, Тракторозаводском, Калининском, Курчатовском и Центральном районах, 24-го — в Советском. Испытания в эти дни будут проводиться с пяти часов утра до девяти часов вечера.







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Фото с сайта devyatka.ru

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