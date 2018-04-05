В Челябинске перед Пасхой куличи подешевели на 25%

Фото с сайта Admbal.ru

В Челябинске с марта средняя цена куличей снизилась до 165 рублей.



В начале весны главное пасхальное угощение стоило на 25% больше. Сейчас в интернете челябинцы продают куличи в среднем по 165 рублей — это одна из самых низких цен в стране. Среднероссийский показатель составляет 300 рублей.



Самые дорогие куличи продаются в Сочи (500 рублей), Ярославле и Краснодаре (по 450 рублей), а самые дешевые — в Волгограде (109 рублей). Челябинцы активно продают в интернете и другие пасхальные атрибуты. Например, один из жителей города предлагает купить яйцо Фаберже из бисера. Его стоимость продавец, разместивший объявление на «Юле», оценил в 1,5 тыс. рублей.







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Фото с сайта Admbal.ru

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