В пожароопасный сезон над южноуральскими лесами будут дежурить беспилотники

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

В Челябинской области наблюдать за ситуацией с пожарами и выявлять очаги возгорания будут с помощью дронов.



Губернатору Борису Дубровскому доложили о готовности городов и районов региона к весеннему паводку и пожароопасному сезону. На минувшей неделе на водоемах Ашинского, Варненского и Брединского районов проводили взрывные работы. В ходе проверки готовности к паводкам семь территорий получили статус «ограниченно готовых». Борис Дубровский потребовал устранить выявленные замечания.



В ликвидации лесных пожаров планируют задействовать более 5,5 тыс. человек и свыше 1,7 тыс. единиц техники. Следить за возгораниями будут авиация и система космического мониторинга. Кроме того, для выявления очагов пожара планируют задействовать беспилотные летательные аппараты.







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Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

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