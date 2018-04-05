- 0 ... +2 C°
- 0 ... +2 C°
- 57.5796р. - 0.1850
- 70.5926р. - 0.3654
В пожароопасный сезон над южноуральскими лесами будут дежурить беспилотники
05.04.2018 г. 13:53
В Челябинской области наблюдать за ситуацией с пожарами и выявлять очаги возгорания будут с помощью дронов.
Губернатору Борису Дубровскому доложили о готовности городов и районов региона к весеннему паводку и пожароопасному сезону. На минувшей неделе на водоемах Ашинского, Варненского и Брединского районов проводили взрывные работы. В ходе проверки готовности к паводкам семь территорий получили статус «ограниченно готовых». Борис Дубровский потребовал устранить выявленные замечания.
В ликвидации лесных пожаров планируют задействовать более 5,5 тыс. человек и свыше 1,7 тыс. единиц техники. Следить за возгораниями будут авиация и система космического мониторинга. Кроме того, для выявления очагов пожара планируют задействовать беспилотные летательные аппараты.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
- 27.03.2018 г. Пожароопасный сезон в лесах Челябинской области начнется с середины апреля
- 08.11.2017 г. Борис Дубровский поручил главам городов и районов заранее готовиться к следующему пожароопасному сезону
- 27.09.2017 г. Тракторист в Брединском районе катался по полю с горящей покрышкой и случайно сжег лес
- 28.08.2017 г. Из-за непотушенного туристами костра на Еланчике выгорело 9 га леса
- 24.08.2017 г. В Челябинской области высока вероятность появления лесных пожаров из-за жары