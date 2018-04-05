В центре Челябинска столкнулись «десятка» и Cadillac. Есть пострадавшие

Фото с сайта vk.com/region_chelyaba

В аварии в центре Челябинска травмы получили несколько человек.



ДТП произошло в четверг, 5 апреля, в 12:20 на пересечении проспекта Ленина и улицы Красной. Водитель ВАЗа при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущество Cadillac GMX 3322, который двигался во встречном направлении. По данным группы «Нужно соблюдать ПДД! #chelgai74 #ДТП #БДД» в соцсети «ВКонтакте», в результате ДТП пассажиры отечественной легковушки получили травмы.





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Фото с сайта vk.com/region_chelyaba

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