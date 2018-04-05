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Мокрый снег с дождем и гололедицу обещают синоптики в Челябинской области
05.04.2018 г. 13:36
В большинстве районов Южного Урала в предстоящие ночи и дни ожидаются мокрый снег и дождь, местами сильные.
По данным челябинского гидрометцентра, в ночь на пятницу, 6 апреля, в регионе будет до -4, в горах столбики термометров опустятся до -7. В большинстве районов прогнозируют мокрый снег с дождем, в отдельных районах — налипание снега на провода. Такая же погода ожидается в пятницу днем, только воздух прогреется до +5. Порывы ветра будут достигать 15 м/с.
В выходные осадки продолжатся, но будут небольшими. По ночам ожидается снег, синоптики предупреждают о гололедице, в субботу и воскресенье днем будут идти дожди, температура воздуха составит до +8 градусов.
В Челябинске также прогнозируют мокрый снег с дождем и гололедицу, но только в пятницу. В субботу — без существенных осадков, в воскресенье — небольшой дождь. По ночам будет до -6, днем — около +6.
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Фото с сайта Orinfo.ru
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