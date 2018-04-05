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Власти планируют увеличить доходы жителей Челябинской области почти в два раза
05.04.2018 г. 14:30
Южный Урал хотят вывести в топ-15 российских регионов-лидеров по зарплатам и продолжительности жизни.
В Челябинской области завершается работа над проектом Стратегии социально-экономического развития до 2035 года. Основные параметры документа представили губернатору Борису Дубровскому. Стоит задача к 2035 году обеспечить социально-экономическое развитие, доходы населения и продолжительность жизни в Челябинской области на уровне регионов-лидеров.
«В настоящее время средняя производительность труда в регионе 733 тыс. рублей в год на одного работающего человека, при этом в Санкт-Петербурге — 1 млн 259 тыс. рублей, в соседней Свердловской области — 945 тыс. рублей, так что нам есть куда расти. Регионы-лидеры тоже в своих стратегиях планируют рост, мы планируем их догонять, поэтому планка высока и ставка высока: остаться в игре или на обочине», — отметил министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников.
Так, доходы должны вырасти в 1,8 раза в сравнении с 2017 годом, продолжительность жизни – увеличиться до 80 лет. В ближайшее время проект Стратегии будет вынесен на общественное обсуждение.
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Фото с сайта gubernator74.ru
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