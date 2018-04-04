В Челябинске открылась регистрация на «Тотальный диктант»

Фото с сайта Gorodkirov.ru

Челябинцам предлагают зарегистрироваться на сайте акции «Тотальный диктакт» и выбрать удобную для себя площадку.



Организаторы советуют заранее зарезервировать места, так как их количество ограничено. В этом году диктант можно будет написать на 35 площадках. Акция пройдет в вузах, школах, библиотеках и музеях. Одной из самых необычных площадок станет колесо обозрения у «Мегаполиса». Желающие напишут диктант на высоте 72 метров, сидя в кабинке.



Также в качестве площадок будут задействованы коворкинг-центр «Точка кипения» и книжный магазин «Библио-Глобус». Акция «Тотальный диктант» пройдет 14 апреля.





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Фото с сайта Gorodkirov.ru

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