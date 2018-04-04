В Челябинской области 10-летний мальчик скончался, потрогав оборванный провод на улице

Фото с сайта sledcom.ru

В Троицке мальчик погиб во время прогулки от удара током.



Трагический инцидент произошел в среду, 4 апреля, возле одного из частных домов. По предварительной информации, ребенок гулял на улице и затронул оборванный провод. От удара током мальчик скончался на месте.



По факту смерти возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия и виновные, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области.





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Фото с сайта sledcom.ru

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