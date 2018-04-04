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Вероятность возникновения смога в Челябинске будет повышена в ближайшие сутки
04.04.2018 г. 17:13
Фото с сайта pravmin74.ru
Синоптики предупредили о возникновении неблагоприятных метеоусловий до вечера четверга, 5 апреля.
По данным гидрометцентра, НМУ будут сохраняться как минимум до 19:00. Ожидаются слабый ветер неблагоприятного направления и инверсия. Из-за этого в приземном слое атмосферы будут накапливаться загрязняющие вещества. В воздухе может появиться неприятный запах, а над городом — нависнуть смог.
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Фото с сайта pravmin74.ru
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