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«Куба» оказалась самым пожароопасным ТРК в Челябинске
04.04.2018 г. 16:50
ТРК «Куба» стал лидером среди челябинских торгово-развлекательных комплексов по количеству нарушений.
Об этом сообщил заместитель губернатора Олег Климов. «Прокуратурой и МЧС составлен список из 573 объектов с массовым пребыванием людей. На сегодняшний день проверено 30% из них, в том числе все крупные торговые комплексы», – отметил он.
Самым опасным был признан ТРК «Куба». Его ждет дополнительная проверка. Минимум нарушений зафиксировали в ТРК «Алмаз» и «Родник». По словам вице-губернатора, там установлены современные системы пожарной безопасности, которые находятся в рабочем состоянии.
Основные нарушения, обнаруженные инспекторами: неработающие автоматические пожарные сигнализации, закрытые или перекрытые эвакуационные выходы и пути. Совместные проверки МЧС и прокуратуры будут проходить до 15 апреля.
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Фото с сайта 52.mchs.gov.ru
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