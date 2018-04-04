«Куба» оказалась самым пожароопасным ТРК в Челябинске

Фото с сайта 52.mchs.gov.ru

ТРК «Куба» стал лидером среди челябинских торгово-развлекательных комплексов по количеству нарушений.



Об этом сообщил заместитель губернатора Олег Климов. «Прокуратурой и МЧС составлен список из 573 объектов с массовым пребыванием людей. На сегодняшний день проверено 30% из них, в том числе все крупные торговые комплексы», – отметил он.



Самым опасным был признан ТРК «Куба». Его ждет дополнительная проверка. Минимум нарушений зафиксировали в ТРК «Алмаз» и «Родник». По словам вице-губернатора, там установлены современные системы пожарной безопасности, которые находятся в рабочем состоянии.



Основные нарушения, обнаруженные инспекторами: неработающие автоматические пожарные сигнализации, закрытые или перекрытые эвакуационные выходы и пути. Совместные проверки МЧС и прокуратуры будут проходить до 15 апреля.

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Фото с сайта 52.mchs.gov.ru

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