В Челябинской области внедорожник несколько раз перевернулся в воздухе после столкновения со столбом

В Златоусте «Нива» несколько раз перевернулась в воздухе и приземлилась на крышу.



ДТП, которое произошло в понедельник, 2 апреля, попало в объектив видеорегистратора. Видео выложили в группе «Инцидент | Златоуст» в соцсети «ВКонтакте». Автомобилист не справился с управлением и протаранил столб и информационное табло АЗС. От удара машина подпрыгнула, сделала несколько кувырков и приземлилась на крышу. Водитель в результате ДТП не пострадал.







Видео: Никита Гранчак / Группа в соцсети «ВКонтакте» «Инцидент | Златоуст»

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