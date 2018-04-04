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В Челябинской области внедорожник несколько раз перевернулся в воздухе после столкновения со столбом
04.04.2018 г. 16:02
В Златоусте «Нива» несколько раз перевернулась в воздухе и приземлилась на крышу.
ДТП, которое произошло в понедельник, 2 апреля, попало в объектив видеорегистратора. Видео выложили в группе «Инцидент | Златоуст» в соцсети «ВКонтакте». Автомобилист не справился с управлением и протаранил столб и информационное табло АЗС. От удара машина подпрыгнула, сделала несколько кувырков и приземлилась на крышу. Водитель в результате ДТП не пострадал.
Видео: Никита Гранчак / Группа в соцсети «ВКонтакте» «Инцидент | Златоуст»
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