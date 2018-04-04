Стоит ли спорить с инспектором ГИБДД, если водитель не согласен с нарушением?

Фото с сайта V-tagile.ru

Эксперты говорят, что прямо на месте, где вас остановили, лучше этого не делать — потеряете время. Для разрешения конфликтных ситуаций есть несколько других, гораздо более эффективных способов, говорит заместитель начальника управления ГИБДД по Челябинску Алексей Горшков. В частности, если конфликт возник из-за неправомерного поведения автоинспектора, можно тут же позвонить по телефону доверия МВД.



«У нас есть общий телефон доверия ГУ МВД России по Челябинской области. Эти телефоны доверия у нас расклеены на бортах служебных автомобилей. Поэтому любой участник дорожного движения, если посчитает, что к нему сотрудник госавтоинспекции нелицеприятно отнесся, он может сфотографировать номер или тут же набрать, пожаловаться. Мы будем разбираться», — отметил Алексей Горшков.



Оспаривать решение инспектора лучше после встречи с ним на дороге — с привлечением автоюристов. Стоит отметить, что опытные автоинспекторы зачастую сами не заинтересованы в развитии конфликтов, ведь за ними тоже следят. По словам Алексея Горшкова, руководство ГИБДД регулярно проверяет, как работают экипажи ДПС на дорогах.



«Что касается гласной проверки, это непосредственно руководитель подразделения или управления автоинспекции приезжает на пост несения службы к сотрудникам. Он проверяет, как они знают нормативные документы, как оформляют протоколы, проверяет также экипировку. Также у нас есть скрытые проверки, которые проводятся с использованием видеозаписи», — рассказал Алексей Горшков.



Во время скрытых проверок контролеры наблюдают, как инспекторы общаются с водителями, просматривают и прослушивают записи с видеорегистраторов, установленных в салонах патрульных автомобилей. А также проверяют, как сами сотрудники ГИБДД соблюдают правила дорожного движения. Алексей Горшков отметил, что в Челябинске были случаи, когда несущих службу автоинспекторов контролеры штрафовали за непристегнутые ремни безопасности.



А еще водителям не стоит думать, что они могут удивить своим поведением инспектора. Как отметил Алексей Горшков, сотрудники ГИБДД специально изучают психологию людей, чтобы быть готовыми к встрече и с хулиганами, и с наркоманами.



«С нами же проводятся занятия в рамках служебной подготовки. И приходят психологи, объясняют нам, как ведут себя преступники, террористы, мелкие хулиганы, психически нездоровые люди. Есть методические рекомендации, которые нам также в рамках служебной подготовки дают. И мы все это изучаем, в том числе повадки разных типов людей», — сказал Алексей Горшков.

Фото с сайта V-tagile.ru

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