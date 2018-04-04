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Жильцы многоэтажек в Челябинске жалуются на радиацию в подвалах
04.04.2018 г. 15:12
Собственники квартир опасаются, что в подвалах скапливается радиоактивный газ радон.
Ряд управляющих компаний в Челябинске, в частности, на северо-западе минувшей осенью установили металлические щиты на вентиляционные окна подвалов. Жильцы беспокоятся, что отсутствие вентиляции приведет к скоплению радона в подвале, что повлияет на развитие онкозаболеваний.
Как сообщает агентство «Урал-пресс-информ», тревогу забили владельцы квартир в домах, которые обслуживает «ПЖРЭУ Курчатовского района». В управляющей компании рассказали, что установили заглушки просьбам самих жильцов. И только на зиму. «Как только наступят положительные температуры, мы их откроем»,– цитирует агентство замдиректора УК ПЖРЭУ Курчатовского района Сергея Нестерова.
Есть мнение, что радиоактивный газ радон, который в семь раз тяжелее воздуха, быстрее всего скапливается именно в подвалах домов. Без вентиляции его концентрация становится в десятки раз выше, чем на открытом воздухе. Именно из-за радона, считают жильцы, этой зимой внезапно умерли несколько человек, среди которых 22-летняя мать двоих детей. Причина смерти у всех одна – онкология.
Юристы советует жильцам подать заявление в управляющую компанию с просьбой дать письменное разъяснением по поводу установки сплошных щитов на вентиляционные окна. А параллельно сфотографировать их и составить свидетельский акт. После этого такой акт необходимо направить в Госжилинспекцию.