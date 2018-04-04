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В Челябинск привезут «цветы-убийцы»
04.04.2018 г. 15:00
В столице Южного Урала пройдет выставка насекомоядных растений.
Посетителям представят Венерину мухоловку и еще около 15 видов «зеленых хищников». В определенные часы (12:00, 15:00, 17:00 и 19:00) будут кормления растений и экскурсии. Кроме того, посетители смогут купить любого из представленных «хищников».
Выставка пройдет в парке бабочек в ТРК «Кубка» 14 и 15 апреля с 12 до 20 часов.
Фотографии предоставлены организаторами выставки
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