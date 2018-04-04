Из Челябинской области с начала года депортировали более 200 нелегальных мигрантов

Фото с сайта Allnewsplus.ru

За пределы России с Южного Урала в первом квартале 2018 года выдворили 229 иностранцев.



За последнюю неделю марта приставы отправили на родину 25 нелегалов, среди которых было 19 киргизов и четверо китайцев. На этой неделе из Челябинской области планируют депортировать 34 мигранта.



Всех иностранцев признали виновными в нарушении правил въезда и пребывания в России. Мигранты оправдывают свои действия тяжелым материальным положением и отсутствием денег для своевременного выезда домой. Суд назначил нарушителям штрафы в размере 2 тыс. рублей. Вновь вернуться в Россию иностранцы смогут только через пять лет.



В настоящее время депортации дожидаются еще 111 мигрантов-нелегалов. Их отправят на родину после проверки и подготовки документов, сообщили в региональном управлении ФССП.





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Фото с сайта Allnewsplus.ru

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