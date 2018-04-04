Челябинских верующих после пасхальной службы развезут по домам на автобусах

Фото с сайта cheladmin.ru

В Челябинске в пасхальную ночь запустят пять автобусных маршрутов.



Автобусы будут ждать горожан в 2:30 в воскресенье у Свято-Симеоновского кафедрального собора, Свято-Троицкого храма и храма «Утоли моя печали». Стоимость проезда составит 23 рубля.



Транспорт проследует:



- от Свято-Симеоновского кафедрального собора до ЮУрГУ с заездом к храму Александра Невского;

- от Свято-Симеоновского кафедрального собора по Свердловскому проспекту на улицы Братьев Кашириных и Чичерина (до пересечения с Комсомольским проспектом);

- от Свято-Симеоновского кафедрального собора по улицам Калинина, Кирова и Цвиллинга до театра ЧТЗ;

- от Свято-Троицкого храма по улице Свободы до железнодорожного вокзала;

- от храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» (от больницы ЧТПЗ) по улицам Новороссийской, Машиностроителей, Энергетиков, Гагарина — круговой маршрут.



В ООО «Общественный городской транспорт» отметили, что если эксперимент будет востребован среди горожан, его продолжат в будущем.





Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 04.04.2018 г.»