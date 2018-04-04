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Челябинских верующих после пасхальной службы развезут по домам на автобусах
04.04.2018 г. 13:57
В Челябинске в пасхальную ночь запустят пять автобусных маршрутов.
Автобусы будут ждать горожан в 2:30 в воскресенье у Свято-Симеоновского кафедрального собора, Свято-Троицкого храма и храма «Утоли моя печали». Стоимость проезда составит 23 рубля.
Транспорт проследует:
- от Свято-Симеоновского кафедрального собора до ЮУрГУ с заездом к храму Александра Невского;
- от Свято-Симеоновского кафедрального собора по Свердловскому проспекту на улицы Братьев Кашириных и Чичерина (до пересечения с Комсомольским проспектом);
- от Свято-Симеоновского кафедрального собора по улицам Калинина, Кирова и Цвиллинга до театра ЧТЗ;
- от Свято-Троицкого храма по улице Свободы до железнодорожного вокзала;
- от храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» (от больницы ЧТПЗ) по улицам Новороссийской, Машиностроителей, Энергетиков, Гагарина — круговой маршрут.
В ООО «Общественный городской транспорт» отметили, что если эксперимент будет востребован среди горожан, его продолжат в будущем.
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Фото с сайта cheladmin.ru
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