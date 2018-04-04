В Челябинской области в СИЗО отправили пенсионера, который избил тростью прокурора

Фото с сайта newsvostok.ru

75-летнего пенсионера, избившего тростью прокурора Снежинска, заключили под стражу.



Инцидент произошел на минувшей неделе, пишет Znak.com. Пожилой мужчина пришел на прием к прокурору. Известно, что он несколько лет оспаривает снос своего самовольно установленного гаража. Кроме того, пенсионер недоволен штрафом, который ему назначили в 2017 году как директору коммерческой фирмы.



Прокурор Снежинска сообщил мужчине, что изменить решение суда уже нельзя. Тогда пенсионер взял трость и несколько раз ударил правоохранителя по голове. Прокурора госпитализировали. Пенсионера заключили под стражу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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Фото с сайта newsvostok.ru

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