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Челябинцы смогут в Пасху получить Благодатный огонь после 17:00
04.04.2018 г. 13:36
Фото с сайта mitropolia74.ru
В Челябинск в воскресенье, 8 апреля, доставят Благодатный огонь.
В ночь на воскресенье митрополит Челябинский и Миасский Никодим проведет в Свято-Симеоновским кафедральном соборе литургию. Богослужения во всех храмах до 14 апреля будут проводить с открытыми царскими вратами в знак того, что Воскресение Христа открыло для людей Царство Небесное.
В воскресенье в Челябинск привезут Благодатный огонь. Желающие смогут получить его на службе, которая начнется в 17:00 в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.
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Фото с сайта mitropolia74.ru
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