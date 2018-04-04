Челябинцы смогут в Пасху получить Благодатный огонь после 17:00

Фото с сайта mitropolia74.ru

В Челябинск в воскресенье, 8 апреля, доставят Благодатный огонь.



В ночь на воскресенье митрополит Челябинский и Миасский Никодим проведет в Свято-Симеоновским кафедральном соборе литургию. Богослужения во всех храмах до 14 апреля будут проводить с открытыми царскими вратами в знак того, что Воскресение Христа открыло для людей Царство Небесное.



В воскресенье в Челябинск привезут Благодатный огонь. Желающие смогут получить его на службе, которая начнется в 17:00 в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

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Фото с сайта mitropolia74.ru

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