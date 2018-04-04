В Челябинске стая бездомных собак напала на 8-летнего мальчика

Фото с сайта Time56.ru

На ЧМЗ возле Михеевского рынка бродячие собаки напали на ребенка, который возвращался из школы.



Инцидент произошел во вторник, 3 апреля. Ребенок шел домой из школы, когда на него набросилась стая собак. «Не покусали, но сильно напугали, убегал от них метров 300, пока не отстали, теперь боится выходить на улицу», — пишет отец 8-летнего мальчика в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)» в соцсети «ВКонтакте».



Пользователи в комментариях отмечают, что тоже видели в том районе агрессивных собак. «В феврале звонила, чтобы их выловили. Сказали, что подъедут. До сих пор едут», — пишет одна из челябинок.

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Фото с сайта Time56.ru

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